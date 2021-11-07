Симулювали хворобу: в Іспанії група марокканців втекла з літака після екстреної посадки

Робота аеропорту іспанського курортного міста Пальма-де-Майорка була заблокована на кілька годин через втечу групи марокканців просто з літака на льотному полі.

Інцидент трапився у п’ятницю. Літак компанії Air Arabia Maroc виконував рейс із Касабланки (Марокко) до Стамбула (Туреччина).

Проте екіпаж повітряного судна запросив термінову посадку в аеропорту міста Пальма-де-Майорка, повідомивши, що на борту один із пасажирів потребує невідкладної медичної допомоги. Зазначалося, що один із марокканців начебто впав у діабетичну кому.

Після приземлення літака, коли екіпаж відчинив двері медпрацівникам, 21 пасажир вискочив із лайнера. Марокканці розбіглися по злітно-посадковій смузі, а згодом перелізли через огорожу аеропорту.

Частину втікачів поліція вже затримала. Одного з них спіймали на шосе: чоловік прямував у бік міста Манакор. Проте станом на суботу все ще переховувалися 12 осіб.

Що стосується, марокканця, в якого начебто була діабетична кома, то після госпіталізації з’ясувалося, що він цілком здоровий. Чоловіка виписали з лікарні та арештували за спробу нелегально потрапити в країну. Ще один пасажир, який супроводжував до медзакладу “хворого”, згодом зник.

Ще один пасажир був затриманий на борту літака через агресивну поведінку. Відтак до інциденту на борту літака Air Arabia Maroc загалом причетні 24 особи.

Зараз правоохоронці з’ясовують, чи це була спланована змова марокканців-мігрантів, чи спонтанна спроба втечі, щоб нелегально проникнути в Іспанію. Але скидається на те, що марокканці змусили літак здійснити екстрену посадку під надуманим приводом, щоб здійснити втечу.

Місто Пальма-де-Майорка знаходиться на розташованому в Середземному морі острові Майорка, що входить до складу Балеарських островів. Аеропорт міста є одним із найбільш завантажених в Іспанії.

Через інцидент з марокканцями він був закритий протягом майже чотирьох годин. Через це були відкладені чи затримані близько 60 внутрішніх та міжнародних рейсів.

Згодом літак Air Arabia Maroc разом із пасажирами, які залишилися, все ж вирушив до Туреччини.

Представниця іспанського уряду на Балеарських островах Айна Кальво зазначила, що нічого подібного в аеропорту ще не траплялося.