У Польщі затримали ще одного громадянина України, який перевозив нелегальних мігрантів з білоруського кордону.

За повідомленням польських ЗМІ, загалом були затримані п’ятеро перевізників нелегальних мігрантів. Окрім українця, це також двоє громадян Німеччини, громадяни Білорусі та Швеції.

Затримання відбулися в Підляському воєводстві. Як повідомив речник місцевої поліції Томаш Крупа, арешти відбулися під час дорожніх перевірок у низці населених пунктів. Затримані водії загалом перевезли до Польщі 14 осіб: шістьох нелегальних мігрантів курдського походження, сімох громадян Сирії та одного іракця.

Водіїв підозрюють у пособництві незаконному перетину польського кордону іншими особами.

Варто зазначити, що це не перший такий випадок за участю громадян України. Так, нещодавно в Польщі затримали українця, який перевозив 11 нелегальних мігрантів з Ірану. 24-річного чоловіка відправили під арешт на два місяці.

У жовтні польська поліція затримала громадянина України, який перевозив у автобусі 12 осіб, ймовірно, нелегалів. Оскільки водій одразу не зупинився на вимогу правоохоронців, вони влаштували переслідування автобуса.

Інший українець у жовтні намагався незаконно перевезти 27 громадян Іраку до Польщі.

Варто зазначити, що ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою через міграційну кризу. У Польщі звинувачують у створенні кризи режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і розглядають її як метод тиску на Євросоюз.

У жовтні парламент Польщі затвердив виділення $404 млн для спорудження стіни вздовж кордону із Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів.

Джерело: RMF24