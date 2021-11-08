Я не займатимуся політикою: Меркель розповіла про плани на майбутнє

Канцлерка Анґела Меркель дала одне з останніх інтерв’ю на посаді і розповіла про подальші плани.

Вона прямо заявила, що не займатиметься політикою і не вирішуватиме політичних конфліктів.

– Я роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральний канцлер, із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні, – сказала Меркель у інтерв’ю виданню DW.

Вона зазначила, що ще не знає, чим саме займатиметься після виходу на пенсію і перш за все хоче відпочити та відновитися.

– Подивлюся, що спаде на думку (…) Але обов’язково ще настане легке відчуття смутку, адже я завжди отримувала задоволення від своєї роботи, і досі з із задоволенням нею займаюся, – додала вона.

Головними викликами роботи на своїй посаді Меркель назвала так звану кризу біженців у Німеччині у 2015 році, коли до країни прибуло понад мільйон шукачів притулку, а також нинішню пандемію коронавірусної хвороби.

– Це, мабуть, події, де стає очевидним їхній вплив на людей, де доводиться стикатися з людськими долями, – сказала вона.

Меркель заявила, що Німеччині вдалося впоратися з досить спірним рішенням щодо допуску до країни біженців, переважно з Сирії та Іраку, які застрягли в інших країнах ЄС у 2015 році. На її думку, Європа ще не змогла “усунути причини, які спонукають людей ставати біженцями”.

– Ми ще не досягли, щоб у Європі була єдина система надання мігрантам притулку, – вважає Меркель.

26 жовтня повноваження Ангели Меркель закінчилися, проте вона залишиться канцлером до обрання наступника.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно попросив її продовжувати виконувати обов’язки до обрання нового канцлера.

Згідно зі статтею 69 Конституції Німеччини, президент має право вимагати від канцлера або міністра продовжити працювати, якщо не обрано наступника.

Джерело: DW