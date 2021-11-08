Місія ООН в Афганістані закликала Талібан розслідувати смерті активістів

Місія Організації Об’єднаних Націй щодо сприяння Афганістану висловила занепокоєння через ситуацію у країні. Йдеться про вбивство двох правозахисниць, які виступали за права жінок в Афганістані.

Місія ООН закликала місцеву владу країни провести негайне та незалежне розслідування через смерть Фрозан Сафі у місті Мазарі-Шарифі та Хіджратуллаха Хог’яні у Джелалабаді.

За даними іноземних ЗМІ, правозахисниць могли вбити представники радикального руху Талібан, які вже майже три місяць володарюють в Афганістані.

– Безкарність у громадянському суспільстві неприпустима, – наголосили у повідомленні місії ООН.

Талібан оголосив про арешт двох підозрюваних у вбивстві жительок Афганістану. Представники руху не озвучили інші деталі справи.

Вбивства правозахисниць в Афганістані

Напередодні в Афганістані вбили активісток за права жінок. Тіло однією з них знайшли в ямі неподалік міста Мазарі-Шарифі. Сестра загиблої 29-річної правозахисниці Фрозан Сафі розповіла, що дівчину впізнали за одягом.

За її словами, на тілі родички виявили численні кульові поранення на голові, грудях, животі та ногах. Водночас обручка та особисті речі померлої зникли.

За даними ЗМІ, жінка регулярно виходила на протести проти правління Талібану. Незабаром після цього активістку за права жінок знайшли мертвою.