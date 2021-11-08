На межі голоду у світі живуть понад 45 млн людей – ООН

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) попередила, що кількість людей, що балансують на межі голоду в 43 країнах, зросла до 45 млн через різкі сплески голоду в усьому світі.

За даними програми, лише торік ця цифра становила 42 млн, а 2019-го – 27 млн осіб.

– Десятки мільйонів людей дивляться у прірву. У нас конфлікти, зміна клімату та Covid-19 збільшують кількість гостро голодуючих, а останні дані показують, що зараз понад 45 млн людей йдуть на межу голодної смерті, – сказав виконавчий директор ВПП Девід Бізлі.

Бізлі також зазначив, що зараз зростають ціни на пальне, зростають ціни на продукти харчування та дорожчають добрива.

– Все це призводить до нових криз, подібних до того, що зараз розгортається в Афганістані, а також до давніх надзвичайних ситуацій, таких як Ємен і Сирія, – додав він.

За оцінками WFP, витрати на запобігання голоду в усьому світі зараз становлять 7 мільярдів доларів США, тоді як на початку року вони оцінювали приблизно $6,6 млрд США.

– Оскільки вартість гуманітарної допомоги зростає в геометричній прогресії, нам потрібно більше коштів, щоб охопити сім’ї по всьому світу, які вже вичерпали свої можливості, щоб впоратися з екстремальним голодом, – додав глава ВПП.

Ситуація в Афганістані залишається дуже складною після захоплення влади представниками радикального руху Талібан. Наразі тисячі місцевих жителів помирають з голоду в країні, а бідні афганські родини змушені продавати своїх дітей.

За даними іноземних ЗМІ, одній сім’ї довелося продати власну маленьку дочку, оскільки їхні інші малюки в цей час помирали з голоду.

Джерело: UN News