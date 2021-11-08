Родичі жертв катастрофи літака рейсу MH17, який у 2014 році був збитий над Донбасом, хочуть почути у вироку нідерландського суду про роль Росії в цій трагедії.

Так, сьогодні в Нідерландах продовжилися слухання у справі MH17. Слово знову надали родичам загиблих.

Зокрема, виступив громадянин Нідерландів, голова Фонду жертв катастрофи Піт Плуг. Під час катастрофи загинули його брат, невістка та племінник.

За словами чоловіка, родичі загиблих сподіваються, що суд у своєму вироку чітко окреслить роль Росії у катастрофі MH17.

– Ми хочемо знати, що сталося, чому це сталося і хто несе відповідальність. Від людини, що натиснула кнопку пуску, до самої верхівки. Можливо, до Кремля, – зазначив Піт Плуг.

Він додав, що під час попередніх слухань обвинувачення розповіло про ситуацію на сході України в 2014 році, коли був збитий літак, ракетну систему Бук, яка була при цьому використана, а також про чотирьох підозрюваних. Однак не було сказано про інших осіб, які можуть бути причетні до трагедії.

– Ми знаємо досить багато про чотирьох обвинувачених, але ми не знаємо про тих, хто винен у трагедії з боку Росії. Я сподіваюся, що у вироку суд вкаже, що це була за система, якою була роль Росії, що вона робила на сході України. Це дуже важливо для родичів, – наголосив Піт Плуг.

За його словами, роль Росії у збитті MH17 важливо встановити, щоб подібних катастроф, коли проти цивільних літаків застосовують зброю, не було в майбутньому. Для прикладу чоловік навів катастрофу українського літака, який був збитий в Ірані минулого року.

– Зрештою, минулого року в Ірані ми всі бачили, як легко повторюються подібні події. Якщо уряд де-небудь проявляє таку безпечність у використанні смертоносної зброї, вона не повинна залишатися безкарною, – переконаний Піт Плуг.

Крім того, він нагадав, що Росія перешкоджає слідству в справі MH17 та ігнорує запити щодо допиту свідків.

– Ставлення Росії можна охарактеризувати одним словом: підле. Роки дезінформації, альтернативні теорії, заперечення, спотворення і відмова визнати відповідальність, відмова від співпраці в розслідуванні і кримінальному процесі… Вони навіть зайшли так далеко, що заявили, що Україна винна в катастрофі MH17, тому що не закрила повітряний простір. Схоже, що уряд РФ вважає, що якщо ви не закриєте свій повітряний простір вище 10 тис. метрів, то ви даєте карт-бланш кому завгодно збивати цивільні літаки, – зазначив Піт Плуг.

Катастрофа MH17

Пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над Донбасом. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Ніхто не вижив.

У червні 2019 року були оприлюднені імена чотирьох підозрюваних у справі про збиття літака рейсу MH17. Це троє громадян Росії (Ігор Гіркін, Сергій Дубинський та Олег Пулатов) та українець Леонід Харченко.

У червні цього року на одному із засідань у цій справі обвинувачення представило додаткові дані. Ключовим моментом стало те, що жодних українських військових літаків, здатних збити Boeing 777, в районі його падіння не було.

Тим часом адвокатам, які представляють на судовому процесі у Нідерландах родичів загиблих пасажирів, запропонували додаткові заходи безпеки через залякування та стеження.