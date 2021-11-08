В Європейському Союзі уважно стежать за ситуацією з потоком мігрантів на польському кордоні та вважають її спробою режиму Олександра Лукашенка дестабілізувати ЄС.

Про це заявив сьогодні на брифінгу в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії Адальберт Янц.

– Відповідно до останньої інформації, кілька сотень осіб зібралися на території Білорусі поблизу кордону з Польщею. За останні тижні польська влада повідомляла про три тисячі спроб перетину кордону щотижня… Це триваюча відчайдушна спроба режиму Лукашенка (самопроголошеного президента Білорусі, – Ред.) використати людей як інструмент для дестабілізації Європейського союзу та цінностей, які ми відстоюємо, – наголосив Янц.

Він додав, що в Брюсселі уважно стежать за ситуацією з міграційною кризою, а також готові надати допомогу Польщі та Литві.

Янц також уточнив, що Польща поки що не зверталася за допомогою до Frontex – агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів.

– Наразі на польському кордоні не присутні представники європейських агентств, і такого запиту не надходило, – заявив він.

А речник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано повідомив, що в ЄС відбуваються дискусії щодо розширення санкцій проти режиму Лукашенка.

– Тривають дискусії щодо модифікації існуючого режиму санкцій проти Білорусі, із урахуванням нових загроз, зокрема використання мігрантів у власних цілях. Це термінове питання для Європейського Союзу, – зазначив Стано.

Він додав, що питання санкцій обговорюватиметься міністрами закордонних справ країн Євросоюзу під час зустрічі у Брюсселі наступного понеділка, 15 листопада.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні останнім часом є напруженою через міграційну кризу. У створенні цієї кризи звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і розглядають її як метод тиску на Євросоюз.

У жовтні парламент Польщі затвердив виділення $404 млн для спорудження стіни вздовж кордону із Білоруссю. За задумом польської влади, така стіна має стримати потік мігрантів.

Станом на сьогодні мігранти через Білорусь намагалися прорватися до Польщі. Цю спробу було відбито.

Влада Польщі вже привела до бойової готовності Сили територіальної оборони. А Міністерство оборони Польщі оголосило про бойову готовність на кордоні з Білоруссю через провокації мігрантів.