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Священну річку в Індії вкрила отруйна піна

Абрамова Юлія
Священну річку в Індії вкрила отруйна піна

Велику річку у північній Індії Джамну (Ямуну) вкрила отруйна піна. Ріка і без того є однією із найзабрудненіших водних шляхів у країні.

Уряд міста поклав відповідальність за утворення піни на важкі стічні води та промислові відходи, скинуті до річки минулого тижня вище за течією.

Це не завадило кільком індуїстським вірянам викупатися в річці, щоб відзначити Чхат Пуджа, чотириденний фестиваль піднесення молитов Сонцю.

Забруднення порушило водопостачання частини міста, за словами місцевої влади, яка не повідомила, скільки домогосподарств постраждало.

Індійські офіційні особи давно обіцяли очистити Ямуну, але безуспішно, і поява отруйної піни стала щорічною.

– Якість води в річці за останні п’ять років критично погіршилася, – повідомила влада.

З минулого тижня Делі та його околиці також були охоплені густим та небезпечним смогом.

Смог підсилюється сільськогосподарськими пожежами у прилеглих фермерських поселеннях та шквалом феєрверків, влаштованих жителями столиці на честь Дівалі, незважаючи на заборону їхнього продажу.

Рівні шкідливих частинок PM 2,5 перевищили в 16 разів усі дозволені межі в кількох регіонах країни.

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Великі країни – споживачі вугілля, зокрема Канада, Польща, Україна та В’єтнам, поступово припинятимуть використання вугілля для виробництва електроенергії. Зазначається, що країни з потужною економікою зроблять це у 2030-х роках, а країни зі слабшою економікою – у 2040-х.

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