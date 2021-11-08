В Іраку встановили виконавців замаху на прем’єр-міністра

В Іраку правоохоронці встановили нападників, які вчинили замах на прем’єр-міністра Мустафу аль-Казимі. За даними поліції, зловмисники добре відомі місцевій владі.

Про це розповів прем’єр-міністр Мустафа аль-Казимі на екстреному засіданні Кабінету міністрів Іраку. За його словами, незабаром влада розкриє їхні імена громадськості.

– Ми переслідуємо тих, хто скоїв вчорашній злочин. Це особи, які прагнуть перетворити нашу країну на бандитську державу, але ми цього не дозволимо, – заявив політик.

На його думку, деякі особи незадоволені ситуацією в Іраку, зокрема, демократичними перетвореннями та боротьбою з корупцією.

Прем’єр-міністр запевнив, що попри замах на нього влада продовжуватиме боротьбу з людьми, які беруть хабарі, а жоден з корупціонерів не зможе уникнути покарання.

Замах в Іраку

В Іраку атакували резиденцію прем’єр-міністра Мустафи аль-Казимі. Зловмисники застосували безпілотні літальні апарати з вибухівкою.

За даними ЗМІ, політик дістав незначних поранень, декілька його охоронців потрапили до лікарні. Військові повідомили, що два безпілотники вдалося збити.

Посадовці Америки засудили замах на прем’єр-міністра Іраку, назвавши атаку дронів з вибухівкою актом тероризму. Напад стався на тлі протестів проти парламентських виборів в Іраку.