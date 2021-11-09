Вночі білоруські прикордонники перекинули до кордону з Литвою сотні нелегальних мігрантів, котрі розбили табір біля кордону на території Білорусі.

Видання Delfi пише, що групу із 500 осіб доставили до кордону з Литвою з місця, де напередодні зібралася велика група мігрантів біля кордону з Польщею.

— Мігранти розбили табір біля литовського кордону, деякі з них групами намагалися пробратися на литовську територію минулої ночі (загалом минулої доби на територію Литви намагалися потрапити 73 нелегали). А з 24.00 до 8.00 9 листопада до Литви намагалися пройти 82 мігранти, – пише видання.

Людей привезли до села Калиш (Білорусь) на військових машинах. Білоруські прикордонники провели їм інструктаж та наказали, щоб вони розділилися на групи по 20-25 осіб та рухалися у бік Литви. Пізніше їм наказали зменшити групи до 5-7 осіб.

Видання Delfi також опублікувало відео з нелегалами, що було, ймовірно, зафільмоване біля Кадиша. Це село розташоване поруч із Лаздійським районом Литви, біля Капчаместіса.

Через міграційну кризу на зовнішніх кордонах ЄС з Білоруссю Литва планує запровадити з опівночі 10 листопада надзвичайний стан у прикордонній зоні терміном на один місяць. Видання DW пише, що цей режим діятиме у п’ятикілометровій смузі.

9 листопада Польща перекрила вантажний та пасажирський рух в обох напрямках на прикордонному переході в Кузьниці. Вимушені заходи застосували через ситуацію, що склалася на польсько-білоруському кордоні.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася 8 листопада. Сотні мігрантів, ймовірно, з країн Близького Сходу, у супроводі білоруських силовиків вирушили до кордону з Польщею та намагалися його прорвати, кидаючи каміння та гілки.

Джерело: Delfi, DW