Глава Apple Тім Кук зазначив, що володіти біткоїном та Ethereum для диверсифікації вкладень – це розумне рішення. Однак обсяг вкладень і які конкретно активи інвестовані гроші, Кук не уточнив.

Також глава Apple розповів, що деякий час цікавився темою криптовалют та вивчав індустрію цифрових активів. Кук зазначив, що це особисто його позиція і Apple не має планів щодо використання криптовалют.

– Не думаю, що люди купують акції Apple, щоб отримати доступ до криптовалюти, – зазначив Кук на конференції DealBook.

Раніше глава Apple вже висловлювався про криптовалюти. 2019 року Кук стверджував, що компанія не планує випускати власну криптовалюту, оскільки це прерогатива держави. На думку Кука, є обов’язки, які мають виконувати обрані представники, а чи не приватні компанії.

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Криптовалюта біткоїн зросла у вартості на 3% за останню добу, встановивши власний рекорд. За даними торгів на 06.00 валюта коштувала $68 525.

Якщо порівнювати з листопадом 2020 року, то вартість валюти зросла на 340%, а капіталізація досягла позначки $1,3 трлн.

Експерти зазначили, що зростання вартості почалося відразу після падіння ціни ввечері 8 листопада. Обійти попередній рекорд $66 924 вдалося вранці 9 листопада.