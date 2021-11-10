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Лідери США та Китаю зберуться на віртуальний саміт

Абрамова Юлія
Конгрес США

Президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін наступного тижня проведуть віртуальний саміт.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

– Джо Байден та Сі Цзіньпін, як планується, проведуть саміт в онлайн форматі наступного тижня, – йдеться у повідомленні.

За словами джерел, точна дата проведення переговорів ще обговорюється. Вони також зазначили, що на саміті не обговорюватиметься питання про можливе відновлення роботи генконсульства США в Ченду та генконсульства Китаю в Х’юстоні.

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Напередодні Bloomberg також повідомило, що Російська Федерація перекидає дедалі більше танків до кордонів з Україною. Йдеться, зокрема, про бойові танки Т-80У, що використовуються при безпосередньому зіткненні із противником.

Такі дії Москви посилюють занепокоєння країн Заходу на фоні повідомлень про нарощування російських військ поблизу українських кордонів.

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