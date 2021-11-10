Під час Всесвітнього кліматичного саміту у Глазго 33 країни та шість автовиробників оголосили про повну відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ) до 2040 року.
Таким чином, учасники угоди приєдналися до ініціативи Великої Британії, яка передбачає, що продаж автомобілів та мікроавтобусів з ДВЗ має завершитися не пізніше 2040 року.
Очікується, що у країнах з розвиненою економікою зможуть відмовитися від автівок з ДВЗ ще до 2035 року.
Серед підписантів спільної заяви Велика Британія, Польща, Туреччина, Канада, Австрія, Індія тощо, а також такі автоконцерни як GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover та китайський BYD.
Водночас, Німеччина не поставила свій підпис під угодою. У федеральному міністерстві навколишнього середовища заявили, що “це стало результатом внутрішнього аудиту”.
У Берліні висловлюють надію, що до 2035 року будуть дозволені лише автомобілі з нульовим рівнем викидів, але існують другорядні аспекти декларації. Йдеться ппро те, чи стануть вирішенням синтетичні види пального для ДВЗ, що будуть отримані з відновлюваних джерел.
Раніше під час кліматичного саміту 40 країн погодилися поступово відмовитися від використання вугілля. Свій підпис також поставила Україна, яка перебуває у списку великих країн-споживачів вугілля.