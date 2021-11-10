Тбіліський міський суд анулював арешт колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у справі про розгін мирного мітингу 7 листопада 2007 року.

За даними грузинських ЗМІ, відповідне рішення ухвалила колегія суддів. Сам Саакашвілі не був присутнім на судовому засіданні.

Суддя Ніно Еліешвілі пояснила, що суд не бачить необхідності використання призначеного у вигляді запобіжного заходу арешту щодо Саакашвілі.

Проте суд заочно залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту щодо інших фігурантів цієї справи – Зураба Адеїшвілі (екс-генпрокурор) та Давида Кезерашвілі (екс-міністр оборони). Наразі політики перебувають у розшуку щодо справи про розгін мітингу.

Наступне засідання щодо кримінального провадження заплановане на 29 листопада 2021 року.

Затримання Саакашвілі

На початку жовтня колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали у Тбілісі, після чого на нього відкрили кримінальне провадження за незаконний перетин кордону.

До повернення Саакашвілі заочно засудили у Грузії на шість років ув’язнення за іншими кримінальними справами. Після затримання екс-президент оголосив про голодування на знак протесту.

Джерело: Interpressnews