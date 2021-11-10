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У Тбілісі розпочинається судовий процес над Саакашвілі

Марія Степанюк редактор стрічки
Міхеіл Саакашвілі

Сьогодні, 10 листопада, Тбіліський міський суд має розглянути справу проти третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

У суді заплановано слухання у справі про розгін опозиційного мітингу у листопаді 2007 року та про погром у телекомпанії Імеді. Слідство у цій справі триває вже вісім років.

Напередодні адвокат Саакашвілі Бека Басілая повідомив, що суд вимагає присутності екс-президента у залі суду під час розгляду справи. Юрист додав, що привозити самого Саакашвілі до будівлі суду наміру не мають.

У пенітенціарній службі Грузії повідомили, що не стали перевозити ув’язненого екс-президента з тюремної лікарні з міркувань безпеки.

Водночас Басілая зазначив, що Спеціальна пенітенціарна служба та Мін’юст зобов’язані виконати вимоги суду.

Прихильники Саакашвілі раніше повідомляли про заплановані протести біля будівлі суду. Вони вимагають перевести екс-президента, який оголосив голодування, з тюремної лікарні у Глдані в цивільну лікарню.

Повідомлялося, що під час протестів грузинські правоохоронці затримали 46 активістів. Їх затримали в адміністративному порядку за непокору законним вимогам поліції, образу співробітника поліції і дрібне хуліганство.

Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії після того, як він незаконно перетнув кордон.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування на знак протесту, а його лікар повідомив про погіршення стану здоров’я політика та розповів про таласемію, під час якої взагалі не можна голодувати.

8 листопада його перевели із в’язниці у Руставі до тюремної лікарні у Глдані.

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Місцеві правоохоронні органи звинувачують екс-президента у зловживанні службовими повноваженнями, за що раніше його заочно засудили. Загалом у Грузії Саакашвілі є фігурантом у кількох кримінальних справах.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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