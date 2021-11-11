Європейський Союз найближчим часом може запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі через ситуацію на кордоні з Польщею. ЄС має зважити на обсяг чинних обмежувальних заходів та розширити їх.

Про це заявив Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час виступу на пленарному засіданні.

За його словами, Євросоюз застосує п’ятий пакет санкцій за цинічне використання мігрантів для гібридної атаки на кордонах ЄС, злочини та репресії режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка проти власного народу.

– Це свідчить про цинізм білоруського режиму, який, розпалюючи кризу на зовнішніх кордонах ЄС, намагається відвернути увагу від ситуації в країні, де тривають, навіть посилюються, жорстокі репресії та порушення прав людини, – зазначив Боррель.

Боррель переконаний, що організована інструменталізація людей білоруським режимом у політичних цілях набула нового тривожного виміру за останні дні.

Він зазначив, що групи мігрантів супроводжують озброєні білоруські силовики до кордонів країн-членів ЄС з метою примусового в’їзду.

Боррель наголосив, що ситуація на кордонах не має відвертати увагу ЄС від того, що стоїть за ескалацією. Режим у Білорусі системно примушує замовкнути всі незалежні голоси у країні (медіа, правозахисників та представників громадянського суспільства).

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Джерело: Рада ЄС