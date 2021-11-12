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Через зміну клімату у Великій Британії прогнозують затоплення

Абрамова Юлія редакторка стрічки
море

Влада Уельсу, визначила село Ферборн, як перше прибережне поселення у Великій Британії, яке зазнає високого ризику затоплення через зміну клімату.

У країні заявили про ризик швидкого підвищення рівня моря, частіші та сильніші шторми через глобальне потепління. Уряд повідомив, що може дозволити собі захищати село ще 40 років. Офіційні особи – що до 2054 року жити у Ферборні буде небезпечно.

Чиновники витратили мільйони фунтів на зміцнення морської стіни та майже дві милі захисних споруд від припливів.

Природні ресурси Уельсу, спонсорована урядом організація, відповідальна за морську оборону у Ферборні, заявила, що село особливо вразливе, оскільки воно стикнулося з численними ризиками повеней.

Ферборн, збудований у 1850-х роках на низинному солончаку, вже знаходиться нижче за рівень моря під час весняного припливу. Під час штормів рівень припливів перевищує 1,5 метри над рівнем села.

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Тим часом президент США Джо Байден розкритикував президентів Китаю та Росії – Сі Цзінпіня та Володимира Путіна – за те, що вони не були на кліматичному саміті COP26 в Глазго.

Байден назвав клімат гігантською проблемою, яку Китай вирішувати відмовився.

Джерело: AP

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