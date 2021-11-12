Через зміну клімату у Великій Британії прогнозують затоплення

Влада Уельсу, визначила село Ферборн, як перше прибережне поселення у Великій Британії, яке зазнає високого ризику затоплення через зміну клімату.

У країні заявили про ризик швидкого підвищення рівня моря, частіші та сильніші шторми через глобальне потепління. Уряд повідомив, що може дозволити собі захищати село ще 40 років. Офіційні особи – що до 2054 року жити у Ферборні буде небезпечно.

Чиновники витратили мільйони фунтів на зміцнення морської стіни та майже дві милі захисних споруд від припливів.

Природні ресурси Уельсу, спонсорована урядом організація, відповідальна за морську оборону у Ферборні, заявила, що село особливо вразливе, оскільки воно стикнулося з численними ризиками повеней.

Ферборн, збудований у 1850-х роках на низинному солончаку, вже знаходиться нижче за рівень моря під час весняного припливу. Під час штормів рівень припливів перевищує 1,5 метри над рівнем села.

Тим часом президент США Джо Байден розкритикував президентів Китаю та Росії – Сі Цзінпіня та Володимира Путіна – за те, що вони не були на кліматичному саміті COP26 в Глазго.

Байден назвав клімат гігантською проблемою, яку Китай вирішувати відмовився.