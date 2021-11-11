Ракета SpaceX Falcon 9 успішно вивела на орбіту корабель Crew Dragon Endurance-3.
#Crew3… 2… 1… and liftoff!
Three @NASA_Astronauts and one @ESA astronaut are on their way to the @Space_Station aboard the @SpaceX Crew Dragon Endurance: pic.twitter.com/dxobsFb4Pa
— NASA (@NASA) November 11, 2021
Троє астронавтів NASA та один представник Європейського космічного агентства вирушили до МКС із Космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США).
Crew Dragon Endurance автономно пристане до переднього порту модуля Harmony станції.
Відбудеться це орієнтовно 12 листопада о 02.10 за київським часом.
Наукова місія триватиме шість місяців.
Crew-3 on orbit pic.twitter.com/VFP1fXwlfZ
— SpaceX (@SpaceX) November 11, 2021
Астронавти вирушили на МКС всього за два дні після повернення звідти екіпажу Crew-2.
Останній успішно спустився біля узбережжя Пенсаколи, що в штаті Флорида, 9 листопада.
На Міжнародній космічній станції екіпаж Crew-2 перебував із 24 квітня.
Тоді астронавти вперше полетіли в капсулі багаторазового використання та на “вживаній” ракеті.
Там екіпаж зустрівся з першою місією Dragon, яка вирушила на станцію в листопаді 2020 року.
Джерело: NASA
Фото: NASA