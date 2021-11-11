Ракета SpaceX Falcon 9 успішно вивела на орбіту корабель Crew Dragon Endurance-3.

Троє астронавтів NASA та один представник Європейського космічного агентства вирушили до МКС із Космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США).

Crew Dragon Endurance автономно пристане до переднього порту модуля Harmony станції.

Відбудеться це орієнтовно 12 листопада о 02.10 за київським часом.

Наукова місія триватиме шість місяців.

Астронавти вирушили на МКС всього за два дні після повернення звідти екіпажу Crew-2.

Останній успішно спустився біля узбережжя Пенсаколи, що в штаті Флорида, 9 листопада.

На Міжнародній космічній станції екіпаж Crew-2 перебував із 24 квітня.

Тоді астронавти вперше полетіли в капсулі багаторазового використання та на “вживаній” ракеті.

Там екіпаж зустрівся з першою місією Dragon, яка вирушила на станцію в листопаді 2020 року.

Джерело: NASA

Фото: NASA