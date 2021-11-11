Нелегальних мігрантів, котрі перетнуть кордон Литви, повернуть назад. Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, відреагувавши на повідомлення, що Єврокомісія вимагатиме зміни міграційних законів Польщі, Латвії та Литви, які дають змогу повертати мігрантів до країн, звідки вони перейшли кордон.

Вона сказала, що Литва керується прецедентним рішенням Європейського суду з прав людини, яке передбачає винятки, що дозволяють застосовувати тактику повернення мігрантів.

— Це не позиція Брюсселя… Є прецедент Європейського суду з прав людини у справі Іспанії та Марокко, там ясно сформульовані процедури, обставини, в яких ця тактика може застосовуватися. І як я розумію, те, що відбувається біля східних кордонів Польщі та Литви – це абсолютно те, про що йдеться у рішенні суду, – заявила Шимоніте.

Напередодні на порталі EUobserver з’явилася інформація, що Європейська комісія може вимагати від Польщі, Латвії та Литви внесення змін до нещодавно ухвалених законів, що дозволяють витісняти нелегалів на територію Білорусі.

Ще із серпня іноземців, котрі намагаються нелегально перетнути кордон, розвертають до прикордонних пунктів Білорусі. Загалом до Литви не пустили 6 320 осіб з території Білорусі. Прикордонники Литви стверджують, що не витісняють мігрантів, а не пропускають їх на територію країни.

— Наш обов’язок – захищати зовнішній кордон ЄС, ми це й робимо, ми захищаємо і свою національну безпеку, – заявила очільниця МВС Литви Агне Білотайте.

З початку року кордон Литви з Білоруссю нелегально перетнули понад 4,2 тис. мігрантів, понад 6 тис. не допустили на територію республіки. Литва та інші європейські країни звинувачують Олександра Лукашенка в умисному тиску на ЄС за допомогою мігрантів та називають це гібридною війною.

В ніч на 9 листопада білоруські прикордонники перекинули до кордону з Литвою сотні нелегальних мігрантів, котрі розбили табір біля кордону на території Білорусі.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася 8 листопада. Сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків вирушили до кордону з Польщею та намагалися його прорвати, кидаючи каміння та гілки.