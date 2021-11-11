Поліцейські польського воєводства Підляшшя затримали ще 23 осіб, які нелегально перебували країні.

Іноземців помітили на околицях Цісовки, Крушинян та Мілейчиць.

Загалом від початку міграційної кризи правоохоронці затримали в цьому регіоні майже 4 500 нелегалів та близько 260 осіб, які сприяли їхньому потраплянню до країни.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, затримані у Підляшші “кур’єри” перевезли на своїх автомобілях понад тисячу мігрантів.

Повідомлення про те, що кілька десятків іноземців силою прорвали паркани на околицях Криньок та Біловежі, з’явилося увечері 9 листопада.

Частину людей прикордонники встигли повернути до лінії кордону. Решту продовжили шукати.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні загострилася 8 листопада.

Цього дня кілька сотень мігрантів, переважно з Близького Сходу, в супроводі білоруських силовиків рушили до кордону з Польщею та намагалися прорвати його силою.

Війська територіальної оборони Польщі стягнули до кордону понад 12 тис. солдатів.

10 листопада в країні почав діяти надзвичайний стан, який запровадили терміном на один місяць.

Цього ж дня Польща заявила, що закриє кордон із Білоруссю, якщо та не припинить загострювати міграційну кризу на кордоні між країнами.

Крім того, речник польського уряду Петр Мюллер повідомив, що польська влада вимагатиме санкцій проти авіакомпаній, які перевозять мігрантів до Білорусі. Зокрема, йтиметься й про заборони на польоти в межах ЄС.

Не виключив прес-секретар також можливість активізації статті 4 договору НАТО, що передбачає консультації у разі загрози одному з союзників.

Формалізація такого типу дій, за його словами, стане наступним кроком.

Джерело: Polskie radio Bialystok

Фото: Straż Graniczna