Британія відправила своїх солдатів на польсько-білоруський кордон

Британія направила на кордон Польщі та Білорусі своїх військових для надання інженерної допомоги.

Як заявило Міністерство оборони, невелику групу військовослужбовців збройних сил було розгорнуто після угоди з польським урядом, щоб вивчити, як ми можемо надати інженерну підтримку для вирішення поточної ситуації на кордоні з Білоруссю.

???????? and ???????? have a long history of friendship and are @NATO allies. A small team of UK Armed Forces personnel have deployed following an agreement with the Polish Government to explore how we can provide engineering support to address the ongoing situation at the Belarus border. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) November 12, 2021

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На кордоні Білорусі з Польщею зараз немає міграційної кризи, а те, що там відбувається – наслідок гібридної війни Росії проти Європи.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Кремль створює проблеми, щоб змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою, і такі російські методи добре відомі Україні, і вона знає, як їм протистояти.

Джерело: Міністерство оборони Британії