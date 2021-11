Британія відправила своїх солдатів на польсько-білоруський кордон

Британія направила на кордон Польщі та Білорусі своїх військових для надання інженерної допомоги.

Як заявило Міністерство оборони, невелику групу військовослужбовців збройних сил було розгорнуто після угоди з польським урядом, щоб вивчити, як ми можемо надати інженерну підтримку для вирішення поточної ситуації на кордоні з Білоруссю.

A small team of UK Armed Forces personnel have deployed following an agreement with the Polish Government to explore how we can provide engineering support to address the ongoing situation at the Belarus border.

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) November 12, 2021