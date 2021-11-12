Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Британія відправила своїх солдатів на польсько-білоруський кордон

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Британія відправила своїх солдатів на польсько-білоруський кордон

Британія направила на кордон Польщі та Білорусі своїх військових для надання інженерної допомоги.

Як заявило Міністерство оборони, невелику групу військовослужбовців збройних сил було розгорнуто після угоди з польським урядом, щоб вивчити, як ми можемо надати інженерну підтримку для вирішення поточної ситуації на кордоні з Білоруссю.

Читайте
НАТО засудило Білорусь за штучно створену міграційну кризу

На кордоні Білорусі з Польщею зараз немає міграційної кризи, а те, що там відбувається – наслідок гібридної війни Росії проти Європи.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Кремль створює проблеми, щоб змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою, і такі російські методи добре відомі Україні, і вона знає, як їм протистояти.

Джерело: Міністерство оборони Британії

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка