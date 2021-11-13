Ситуація на українсько-російському кордоні: США провели консультації

В останні тижні та дні США провели консультації щодо ситуації на кордоні між Україною та Росією з ЄС, Києвом, а також Москвою.

Про це під час брифінгу в Білому домі 12 листопада повідомила прес-секретар американського президента Джен Псакі.

– Ми провели активні консультації з нашими європейськими союзниками та партнерами, зокрема з Україною, щодо нашої стурбованості з приводу цих звітів. Обговорили російську мілітаризацію, дії та риторику стосовно України, – повідомила Псакі.

Вона додала, що Вашингтон контактував із російськими офіційними особами на тему України, а також – про відносини між США та Росією в цілому.

Псакі наголосила, що США підтримують Україну та засуджують російську агресію.

Раніше Франція попередила представників російського уряду про серйозні наслідки для РФ за будь-яких нових порушень територіальної цілісності України.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, на Донбасі на постійній основі воює близько 2,1 тис. військовослужбовців ЗС Росії.

Влада США заявила, що стурбована через стягування військ Росії біля українських кордонів. Вашингтон попередив європейських партнерів про те, що Росія може повторити те, що сталося в 2014 році.