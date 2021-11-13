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Влада Маямі виплачуватиме жителям дивіденди у біткоїнах

Людмила Богданова редакторка стрічки
Влада Маямі виплачуватиме жителям дивіденди у біткоїнах

Мер американського міста Маямі повідомив, що влада буде виплачувати місцевим мешканцям дивіденди у біткоїнах. Місто першим у США запровадить таку ініціативу.

Дохід надходитиме від розміщення криптовалюти MiamiCoin – міської цифрової валюти, яку запустили на початку серпня цього року. За цей час місто заробило на ній понад $21 млн.

– Ми будемо першим містом в США, яке виплатить біткоїн як дивіденд безпосередньо своїм жителям, – повідомив мер Френсіс Суарес.

Жителі Маямі зможуть отримати платежі через цифровий гаманець. Влада міста працюватиме з різними біржами, щоб люди могли зареєструватися та пройти верифікацію.

Суарес наголосив, що у достроковій перспективі завдяки такій ініціативі мешканцями Маямі не доведеться сплачувати податки.

Криптовалюту MiamiCoin у Маямі запустили у серпні у межах проекту CityCoins. Мер міста давно висловлювався на підтримку криптовалют і передбачав, що MiamiCoin принесе мільйонні прибутки.

За умовами, 30% доходів від криптовалюти надходять на цифровий гаманець мерії міста. Отримані кошти обіцяють витрачати на потреби міста, зокрема для вирішення проблем безхатьків та фінансування поліції.

Окрім Маямі, міську криптовалюту створили також у Нью-Йорку, вона називається NYCCoin.

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Джерело: Coindesk

Фото: Pexels

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