14 листопада королева Великої Британії Єлизавета ІІ відвідає недільну службу пам’яті в Кенотафі в Лондоні. Цю інформацію підтвердили в Букінгемському палаці.

Це буде її перший публічний вихід після кількатижневої перерви. Відпочити до середини листопада монарху рекомендували лікарі за результатами медичного огляду в лікарні.

У палаці повідомили, що 95-річна королева дивитиметься на службу з балкона будівлі Вайтголл, як і в попередні роки.

Вінок від її імені покладе принц Чарльз, як і робив це з 2017 року.

Однак королева, дослухаючись до порад лікарів, не відвідуватиме генеральний синод церкви Англії у Вестмінстерському абатстві наступного тижня.

Це буде перша неділя пам’яті для королеви після смерті її чоловіка, герцога Единбурзького, принца Філіпа в квітні.

20 жовтня королеву Великої Британії уперше за вісім років залишили на ніч у лікарні після медичного огляду.

За рекомендацією лікарів монарх навіть скасувала офіційний візит до Північної Ірландії.

Низку державних обов’язків Єлизавета ІІ виконувала за допомогою відеозв’язку. Таким чином вона провела, зокрема, засідання таємної ради з міністрами уряду.

Не була присутня королева й на кліматичній конференції ООН у Глазго (COP26), яка стартувала 31 жовтня. Для світових лідерів монарх записала відеозвернення.