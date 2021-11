Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж отримав дозвіл на одруження зі своєю нареченою Стеллою Морріс у в’язниці Белмарш у Великій Британії.

Асанж та Морріс вже мають двох спільних синів, які, за його словами, були зачаті, коли він жив у лондонському посольстві Еквадору. Пара була заручена п’ять років, але від травня 2021 року вони не могли отримати дозвіл на одруження.

The #WikiLeaks founder #JulianAssange has been permitted to marry his partner Stella Moris in jail.

Assange has been held in the London prison since 2019 after the #US took legal action to extradite him. pic.twitter.com/UOXqfrXTra

