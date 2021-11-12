Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж отримав дозвіл на одруження зі своєю нареченою Стеллою Морріс у в’язниці Белмарш у Великій Британії.

Асанж та Морріс вже мають двох спільних синів, які, за його словами, були зачаті, коли він жив у лондонському посольстві Еквадору. Пара була заручена п’ять років, але від травня 2021 року вони не могли отримати дозвіл на одруження.

The #WikiLeaks founder #JulianAssange has been permitted to marry his partner Stella Moris in jail. Assange has been held in the London prison since 2019 after the #US took legal action to extradite him. pic.twitter.com/UOXqfrXTra — Flash Radio & TV (@flashfmrw) November 12, 2021

У тюремній службі заявили, що заява Ассанжа була “звичайним чином розглянута начальником в’язниці”.

Відповідно до закону про шлюби від 1983 року, в’язні мають право подати заяву на одруження у в’язниці, а якщо їхні заявки задовольнять, вони мають оплатити повну вартість процедури укладання шлюбу.

У відео, опублікованому на YouTube-каналі Wikileaks, Стелла Морріс розповіла, що познайомилася з Ассанжем 2011 року, коли приєдналася до його юридичної команди.

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Вона додала, що майже щодня відвідувала його в посольстві і “дуже добре познайомилася з Джуліаном”. Жінка зізналася, що Ассанж спостерігав за народженням обох хлопчиків через відеозв’язок. Його сини відвідували батька, коли він перебував у посольстві.

Австралійський інтернет-журналіст Джуліан Ассанж перебуває у в’язниці Белмарш з 2019 року, коли поліція вивезла його з посольства Еквадору в Лондоні, де він проживав сім років, та заарештувала за порушення умов звільнення під заставу.

Скотленд-Ярд заявив, що Ассанжа заарештовано на запит США, які вимагають його екстрадиції. У Сполучених Штатах засновника WikiLeaks звинувачують у шпигунстві. Там йому може загрожувати до 175 років ув’язнення.

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Наприкінці листопада 2010 року на сайті WikiLeaks стався витік понад 250 тис. листів дипломатів США. Тоді стало відомо, що лідери Саудівської Аравії зверталися із проханням до США про авіаудар по Ірану, а також про численні неформальні характеристики світових лідерів, шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, дипломатичні таємниці, військові злочини тощо.