На кордоні з Білоруссю загинув польський солдат.

Як повідомило командування підрозділу, “смерть настала не під час виконання службових повноважень”. Однак точної причини поки не повідомили.

– Під час дій поблизу польсько-білоруського кордону стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув солдат 17 Велькопольської механізованої бригади, – повідомили військові.

За початковими даними, стався постріл зі службової зброї, внаслідок якої настала смерть солдата.

– Контакту з мігрантами на кордоні солдат не мав, – додали на кордоні.

Вже близько тижня мігранти з Білорусі намагаються прорватися до Польщі, однак прикордонники намагаються утримати потік нелегалів. Міністр закордонних справ Денис Монастирський переконаний, що міграційну кризу спровокував президент Росії Володимир Путін.

На думку очільника МЗС, вона штучно спровокована, а мета потоку нелегалів – весь Європейський Союз, а не Польща.

Джерело: Polsat