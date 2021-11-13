Німеччина виступає за продовження договору на транзит російського газу через Україну навіть у тому випадку, якщо Північний потік-2 буде прийнято в експлуатацію.

В.о. міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маас нагадав, що рішення про прийняття в експлуатацію залишається за Федеральним мережним агентством.

– Ми взяли на себе політичні зобов’язання, що цей трубопровід не повинен використовуватися для тиску на Україну. Ми хочемо надійних, довгострокових, закріплених контрактами постачання газу та контрактів для України на транзит, – сказав Маас в інтерв’ю для Rheinische Post.

У ФРН проти проекту Північний потік-2 виступають зелені та різні природоохоронні організації.

Для запуску газопроводу потрібно отримати реєстрацію, як незалежного транспортного оператора – Федерального мережевого агентства. Раніше, агенство Bloomberg повідомило, що запуск може затягнутися до 8 травня 2022 року через розгляд рішення німецького регулятора Європейською комісією.

Будівництво Північного потоку-2 повністю завершилося 10 вересня 2021 року. Газопровід складається із двох ниток загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік, що пролягають від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Палата представників США внесла до закону про витрати на безпеку у 2022 році (NDAA) поправки, які протидіятимуть реалізації російського газопроводу Північний потік-2. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку американським депутатам.

Джерело: Rheinische Post