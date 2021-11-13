У провінції Нангархар на сході Афганістану стався вибух у мечеті. За даними місцевих ЗМІ, щонайменше троє людей загинули та ще 17 осіб постраждали.

За словами представників влади, всі вони були прихожанами. Очевидці стверджують, що кількість постраждалих може бути більшою.

2 people were killed and 17 were injured in Friday’s explosion in Nangrahar Province , all of whom were worshippers. Reports #Afghanistan pic.twitter.com/sJWjiJFmRg — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 12, 2021

Вибух прогримів, коли десятки людей зібралися у мечеті для молитви. Найімовірніше, невідомі розмістили вибуховий пристрій всередині молитовного дому.

Місцевий старійшина та активіст Воллі Мохаммед заявив, що бомбу заховали у гучномовці. Коли динамік увімкнули для азану (заклику на початок молитви), то пристрій спрацював.

За словами одного зі свідків, він бачив серед поранених голову мусульманської громади імам, який керував молитвою.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух в Афганістані. Правоохоронці та фахівці з’ясовують можливі причини події.

Джерело: AJ