У провінції Нангархар на сході Афганістану стався вибух у мечеті. За даними місцевих ЗМІ, щонайменше троє людей загинули та ще 17 осіб постраждали.

За словами представників влади, всі вони були прихожанами. Очевидці стверджують, що кількість постраждалих може бути більшою.

2 people were killed and 17 were injured in Friday’s explosion in Nangrahar Province , all of whom were worshippers. Reports #Afghanistan pic.twitter.com/sJWjiJFmRg

— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 12, 2021