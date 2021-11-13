Забруднення повітря в Делі: тиждень дітей не пускатимуть до школи

В Індії, у Делі, оголошено про закриття шкіл на 7 днів через підвищений рівень забруднення повітря.

За розпорядженням столичної влади на чотири дні припинено будь-які будівельні роботи, а всім державним службовцям наказано перейти на роботу з дому. Приватний бізнес повинен буде дотримуватися цього правила.

– З понеділка школи буде закрито, щоб діти не дихали забрудненим повітрям, – наводить видання слова першого міністра Делі Арвінда Кеджрівала.

У суботу, 13 листопада, у Делі зафіксували різке збільшення забрудненості повітря, що у результаті перевищило рівень норми у 20 разів.

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Напередодні велику річку у північній Індії Джамну (Ямуну) вкрила отруйна піна. Ріка і без того є однією із найзабрудненіших водних шляхів у країні.

Уряд міста поклав відповідальність за утворення піни на важкі стічні води та промислові відходи, скинуті до річки минулого тижня вище за течією.

Це не завадило кільком індуїстським вірянам викупатися в річці, щоб відзначити Чхат Пуджа, чотириденний фестиваль піднесення молитов Сонцю.

Забруднення порушило водопостачання частини міста, за словами місцевої влади, яка не повідомила, скільки домогосподарств постраждало.

Джерело: Times of India