Дії Білорусі відвертають увагу від активності РФ на кордоні з Україною – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з очільником Міністерства закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау.

Американський політик висловив впевненість, що дії режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка затьмарюють увагу від дій Російської Федерації на кордоні з Україною.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Держдепартаменту США. За даними установи, Блінкен підтвердив підтримку Америки Польщі через міграційну кризу, спричинену діями Білорусі.

– Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол та мають на меті відвернути увагу від діяльності Росії на кордоні з Україною, – йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Держсекретар США та міністр Польщі засудили інструменталізацію мігрантів, закликавши Лукашенка забезпечити права людини та основні свободи білоруського народу.

Блінкен висловив вдячність Рау за активну підтримку Польщею суверенітету та територіальної цілісності України. У Держдепартаменті США наголосили, що Америка, Польща, інші країни мають намір придушити військову агресію Москви та злочинну діяльність Росії.