У Глазго уклали нове рішення про глобальний клімат

На саміті COP26 в Глазго уклали угоду, спрямовану на запобігання небезпечним змінам клімату.

Кліматичний пакт Глазго — перша в історії угода,де чітко сплановано скоротити вугілля, найгірше викопне паливо для парникових газів.

Угода також вимагає термінового скорочення викидів і обіцяє більше грошей для країн, що розвиваються, щоб допомогти їм адаптуватися до кліматичних впливів.

У документ записано обмеження підвищення температури до 1,5°C.

Зобов’язання поступово відмовитися від вугілля, яке було включено в попередні проекти переговорів, привело до драматичного завершення після того, як Індія виступила проти цього.

Міністр клімату Індії Бхупендер Ядав запитав, як країни, що розвиваються, можуть пообіцяти поступово відмовитися від субсидій на вугілля та викопне паливо, коли їм “ще впоратися зі своїми програмами розвитку та ліквідацією бідності”.

Зрештою, країни погодилися поступово скоротити, а не виключити вугілля, на тлі висловлювання деяких розчарувань. Президент COP26 Алок Шарма сказав, що йому “глибоке жаль” за те, як розгорталися події.

Раніше під час кліматичного саміту 40 країн погодилися поступово відмовитися від використання вугілля. Свій підпис також поставила і Україна, яка перебуває у списку великих країн-споживачів вугілля.