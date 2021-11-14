В МЗС Британії закликали Євросоюз блокувати запуск Північного потоку-2

Європейський Союз повинен зміцнити зв’язки з країнами-однодумцями, переглянути свою газову залежність від Росії та заблокувати запуск російського газопроводу Північний потік-2.

Таку думку висловила в статті для британського видання The Telegraph міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

Вона закликала ЄС переглянути стратегічний підхід до Росії, зокрема заблокувавши сертифікацію Північного потоку-2.

Елізабет Трасс наголосила, що цей газопровід може підірвати безпеку в Європі.

Раніше США та Велика Британія попереджали, що проект Північний потік-2 може зробити Європу більш залежною від російського газу та посилити тиск на Україну, нівелювавши її роль як країни-транзитера.

– Я хочу, щоб до нас приєдналися наші друзі з усієї Європи. Це означає, що ми разом, наприклад, протистоятимемо будівництву газопроводу Північний потік-2. Він може підірвати європейську безпеку, дозволивши Росії посилити контроль над тими країнами, які залежать від її газу. І це попри пандемію, яка нагадала нам про важливість наявності різноманітних ланцюжків поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів, – зазначила Елізабет Трасс.

Вона закликала європейські країни поглиблювати зв’язки з тими державами, які дотримуються правил вільного ринку.

– У цей критичний час ми повинні поглиблювати наші інвестиційні та торговельні зв’язки з країнами, які дотримуються правил і дозволяють процвітати вільній ринковій економіці. Ми не можемо і ніколи не допомагатимемо тим, хто хоче підірвати свободу і демократію, – заявила очільниця МЗС Великої Британії.

У цій же статті вона торкнулася теми міграційної кризи на кордоні між країнами ЄС та Білоруссю. За словами Трасс, саме на Кремлі та президентові РФ Володимирові Путіну лежить відповідальність за те, щоб покласти край цій штучно створеній кризі. Очільниця МЗС додала що ситуація з мігрантами покликана підірвати регіональну безпеку та відвернути увагу від низки порушень прав людини, які здійснює режим Олександра Лукашенка.

– Ми стоїмо пліч-о-пліч не лише з Польщею, яка несе на собі основний тягар цієї ганебної штучно створеної міграційної кризи, а й з іншими країнами Вишеградської четвірки – Угорщиною, Словаччиною та Чехією – та нашими друзями в Прибалтиці й Україні, – наголосила політик

За словами Елізабет Трасс, саме ця міграційна криза має підштовхнути країни ЄС до зниження енергетичної залежності від Росії.

У жовтні Україна подала заявки на участь у сертифікації компанії Nord Stream-2 AG, яка є оператором Північного потоку-2. Заявки до німецького регулятора спрямували НАК Нафтогаз України та Оператор ГТС України. Якщо німецький регулятор їх прийме, це зобов’яже враховувати позицію України при сертифікації.

Нещодавно в Федеральному мережевому агентстві Німеччини заявили, що Україна може отримати дорадчий голос при сертифікації російського газопроводу.

Тим часом Палата представників США внесла до закону про витрати на безпеку у 2022 році поправки, які протидіятимуть запуску Північного потоку-2.

Джерело: The Telegraph