Американський генерал пов’язав ситуацію на кордоні Білорусі з агресією РФ в Україні

Озброєння мігрантів уздовж кордону Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією пов’язане з активністю Росії в Україні та навколо неї, вважає екс-командувач військ США в Європі, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал Бен Ходжес.

– Це не збіг. Це або промацування, або дестабілізація, або відволікання уваги, або все перераховане вище, – сказав він.

Американський генерал зазначив, що ці дії можуть відволікати увагу від того, що Росія робить в Україні.

За його словами, у Європі також побоюються, що Росія чи Білорусь відключать газ у листопаді-грудні, тобто у розпал опалювального сезону.

– Проте ЄС не протистоятиме Кремлю, тому що для них ця прикордонна криза між Білоруссю та Польщею пов’язана з газом більше, ніж із захистом кордонів ЄС, – додав Ходжес.

Напередодні польські прикордонники повідомили, що білоруські силовики готують мігрантів до масштабної спроби прориву кордону, для цього роздають їм відповідне обладнання та газ.

А вже сьогодні, 15 листопада, у Польщу в районі пункту пропуску Кузниця намагалася прорватися велика група мігрантів. Було чути постріли.