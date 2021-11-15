Погрози, газ та мігранти – російські прийоми ведення війни – генерал Ходжес

Останні переміщення та розгортання сил РФ на кордоні з Україною – це остання фаза постійного нарощування можливостей та тиску в регіоні, що ніколи не припинялися.

Про це заявив американський генерал Бен Ходжес – колишній командувач військ США в Європі, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу.

– Росіяни справді зупиняються лише тоді, коли їх зупиняють. Загалом це класичні російські “прийоми ведення війни”: використання всіляких інструментів, важелів впливу, погроз, мови, дезінформації, мігрантів. Російський газ явно є “зброєю”, і це також частина цього “кремлівського міксу”, – сказав він.

За його словами, все це спрямоване на дестабілізацію ЄС і подання України Заходу як “держави, що не відбулася”.

Тому Ходжес вважає виправданим занепокоєння адміністрації США тим, що відбувається на кордоні України та Росії.

На початку листопада американське видання The Washington Post повідомило про нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

Проте у Генштабі ЗСУ запевнили, що ситуація біля кордонів України контрольована.

А днями заступник голови Офісу президента з питань національної безпеки та оборони Роман Машовець заявив, що ЗС РФ постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України, а після масштабних навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад, а військова техніка залишилася біля українських кордонів.