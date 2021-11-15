Німеччина засудила порушення припинення вогню з боку російських найманців на Донбасі. Унаслідок обстрілу селища Невельське постраждав водій санітар, а місцеві будинки зруйновані.

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. За даними установи, бойовики застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

– Неподалік від населеного пункту Невельське збройні формування порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю. Було зруйновано дві автівки Медичних сил ЗСУ, а двох санітарів поранено, – йдеться у повідомленні установи.

Посольство Німеччини в Україні засудило порушення домовленостей щодо припинення вогню та гуманітарного міжнародного права з боку проросійських сил.

У посольстві закликали Російську Федерацію дотримуватися Мінські домовленості, припинити обстріли та дотримуватися миру на Донбасі.

Обстріл Невельського

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через обстріл Невельського, яке сталося у ніч з 13 на 14 листопада. Російські збройні формування застосували міномети, заборонені Мінськими домовленостями.

Бойовики вели вогонь у напрямку житлових будинків. За даними Міністерства внутрішніх справ, унаслідок обстрілу пошкоджено дев’ять будинків, троє з них повністю зруйновані.

Під завалами одного з них опинилися місцеві жителі Невельського – 65-річний чоловік та 63-річна жінка, яких вдалося врятувати.