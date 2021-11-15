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У НАТО немає консенсусу щодо вступу України – Столтенберг

Людмила Богданова редакторка стрічки
єнс столтенберг

Північноатлантичний Альянс досі не досяг консенсусу щодо вступу України. Про це в інтерв’ю повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек наголосив, що вступ України до Альянсу можливий тоді, коли його підтримають усі 30 держав-членів НАТО. За його словами, для цього також необхідно відповідати стандартам.

– Щоб стати членом НАТО, потрібно відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм боротися з корупцією, але 30 членів повинні дійти єдиної думки, а консенсусу в НАТО поки що немає, – наголосив він.

Водночас Столтенберг визнав розчарування українців щодо обіцянки членства НАТО ще у 2008 році, яка через 13 років досі залишається невиконаною.

Також генсек зазначив, що Україна зміцнила стосунки з Альянсом, але поки що не підпадає під дію п’ятої статті статуту, яка передбачає колективну оборону.

У жовтні Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн підтримати зусилля України для прискорення вступу до НАТО.

Крім того, делегати ПА НАТО ухвалили антиросійську резолюцію, звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права та запропонували запровадити нові санкції проти РФ. Резолюції Парламентської асамблеї враховуються у штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу та урядах країн-учасниць.

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Джерело: Axios 

Фото: Depositphotos

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