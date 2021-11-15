У понеділок, 15 листопада, влада Великої Британії підняла рівень загрози в країні до другого за величиною ступеню після того, як поліція заявила, що вибух у таксі біля лікарні Ліверпуля, в результаті якого одна людина загинула, а інша була поранена, був спричинений саморобною бомбою.

Слідчі заявили, що розглядають вибух у Ліверпулі як терористичний інцидент, але мотиви невідомі.

Об’єднаний центр аналізу тероризму підняв рівень загрози у Сполученому Королівстві зі значного — тобто напад імовірний — до серйозного, тобто дуже ймовірний, після другого смертельного інциденту у Великій Британії за календарний місяць.

15 жовтня депутата-консерватора Девіда Емесса поранили ножем у власному виборчому окрузі на сході від Лондона. 69-річного політика поранив невідомий під час зустрічі у методистській церкві з виборцями. Політик помер на операційному столі.

Поліція назвала напад на Емесса терористичним актом.

А у неділю, 14 листопада, у Ліверпулі прогримів вибух біля жіночої лікарні. Пасажир таксі загинув, а водій отримав поранення.

Керівник антитерористичної поліції на північному заході Англії Расс Джексон, сказав, що вибух був спричинений “займанням вибухового пристрою”, який був у пасажира.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон засудив атаку на Ліверпульську жіночу лікарню і заявив журналістам, що британський народ “ніколи не буде наляканий тероризмом”.

Поліція заарештувала трьох чоловіків, а четвертого – у понеділок. Правоохоронці вважають усіх їх спільниками загиблого пасажира.