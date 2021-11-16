В NASA засудили Росію за випробування протисупутникової зброї

Директор NASA Біл Нельсон заявив, що випробування Росією протисупутникової ракети, якою було знищено старий радянський космічний апарат, може поставити під загрозу роботу Міжнародної космічної станції (МКС).

Напередодні команду МКС повідомили про ознаки вибуху супутника. Через це може виникнути достатня кількість уламків, щоб створити загрозу для станції.

– Сьогодні через уламки, утворені внаслідок руйнівного російського протисупутникового випробування (ASAT), астронавти та космонавти МКС вжили надзвичайних заходів безпеки, – заявив Нельсон.

Екіпаж розбудили та наказали закрити люки радіальних модулів на станції, зокрема на Колумбусі, Кібо, постійному багатоцільовому модулі, розширюваному модулі діяльності Бігелоу та повітряному шлюзі Quest Joint. Люки між американським і російським сегментами залишаються відкритими.

Додатковий запобіжний захід для укриття екіпажу було застосовано за два проходи від хмари сміття.

Члени екіпажу увійшли на свій космічний корабель вранці та залишалися там приблизно до четвертої години ранку.

На думку Нельсона, дії російської сторони загрожують і китайській космічній станції.

– Як і секретар Блінкен, я обурений цими безвідповідальними та дестабілізаційними діями. Оскільки Росія має багаторічну історію польотів людини в космос, неможливо навіть уявити, щоб вона поставила під загрозу, крім американських та міжнародних астронавтів-партнерів на МКС, ще й своїх власних космонавтів. Їхні дії безрозсудні та небезпечні, вони загрожують також і китайській космічній станції, – додав він.

Усі країни мають бути відповідальними – запобігати цілеспрямованому утворенню космічного сміття від ASAT та сприяти безпеці космічного середовища.

– NASA продовжить моніторинг уламків найближчими днями і пізніше, щоб гарантувати безпеку нашого екіпажу на орбіті, – заявив директор NASA.

На початку цього місяця Міжнародна космічна станція перетнула 21-річний рубіж безперервної присутності людини. МКС дає можливості для унікальних досліджень і технологічних демонстрацій, які допомагають підготуватися до тривалих місій на Місяць і Марс, а також покращують життя на Землі.

За цей час 249 людей із 19 країн відвідали орбітальну лабораторію, де було проведено майже три тисячі досліджень, ініційованих 108 країнами та регіонами.