Захід має обирати між російським газом і підтримкою України – Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив, що Захід незабаром постане перед вибором між залежністю від російського газу та захистом України на тлі напруженості на кордонах Східної Європи.

У повідомленні європейським країнам, які залежать від російського газу, прем’єр-міністр висловив припущення: Володимир Путін може обмежити поставки через трубопроводи у Східній Європі, якщо Захід повідомить про свій намір захистити Україну.

Він також звинуватив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, союзника Росії, в “огидній” спробі спровокувати мігрантську кризу на кордоні з Польщею, щоб підірвати європейську єдність.

Тепер очікується, що міністри закордонних справ ЄС розширять санкції проти Білорусі, внісши до списку авіакомпанії, туристичних агентів та осіб, які нібито допомагають заманювати мігрантів до Європи в межах того, що називають “гібридною атакою”.

– Коли польські друзі звернулися до нас по допомогу у вирішенні штучної кризи на їхньому кордоні з Білоруссю, ми швидко відповіли. Незабаром доведеться обирати між тим, щоб споживати дедалі більше російських вуглеводнів з нових гігантських трубопроводів та відстоювати Україну, мир та стабільність, – сказав Джонсон.

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Напередодні посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький наголосив, що зараз здійснюється гібридна операція РФ, у якій мігранти є одночасно і зброєю, і жертвою. Він розповів, як Варшава реагує на цю міграційну атаку.