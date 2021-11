Поліція Великої Британії розкрила деталі невдалого терористичного акту в місті Ліверпуль. Стало відомо, що його планували сім місяців.

За даними контртерористичної поліції, теракт готував вже загиблий уродженець Іраку 32-річний Емад аль-Свілмін. У квітні чоловік орендував нерухомість у місті і придбав відповідні деталі для саморобної бомби.

