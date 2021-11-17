Поліція Великої Британії розкрила деталі невдалого терористичного акту в місті Ліверпуль. Стало відомо, що його планували сім місяців.

За даними контртерористичної поліції, теракт готував вже загиблий уродженець Іраку 32-річний Емад аль-Свілмін. У квітні чоловік орендував нерухомість у місті і придбав відповідні деталі для саморобної бомби.

He talked about Jesus passionately —Christain couple who opened their home to Liverpool suicide bomber, Emad Jamil Al Swealmeen explains pic.twitter.com/CTAjAW911p — Naija (@Naija_PR) November 16, 2021

Саморобний пристрій аль-Свілміна спрацював у машині таксі біля лікарні Ліверпуля у неділю, 14 листопада.

Керівник контртерористичної поліції Расс Джексон розповів, що вони відстежили найближчого родича аль-Свілміна, який повідомив, що чоловік народився в Іраку.

Джексон розкрив певну інформацію про самого терориста. Зокрема стало відомо, що чоловік страждав від панічних атак через психічне захворювання.

У 2017 році аль-Свілміна заарештували за зберігання ножа, після чого йому довелося пройти курс у психіатричній лікарні. Також відомо, що чоловік раніше прийняв християнство.

Після того, як його апеляцію на відмову у статусі біженця не задовольнили, іракця прихистило у себе на вісім місяців подружжя Гічкоттів, які є волонтерами християнської організації. У коментарі ВВС Елізабет Гічкотт розповіла, що їй дуже “сумно” і вона “шокована” недільним інцидентом.

Жінка сказала: Ми просто любили його, він був хорошим хлопцем.

14 листопада у Ліверпулі прогримів вибух біля жіночої лікарні. Водій побачив у пасажира на задньому сидінні пристрій, схожий на вибуховий, і вибіг із авто, закривши в ньому пасажира. Пасажир таксі загинув, а водій отримав поранення.

Керівник антитерористичної поліції на північному заході Англії Расс Джексон, сказав, що вибух був спричинений “займанням вибухового пристрою”, який був у пасажира.

Фото: Naija