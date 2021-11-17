Вірменія та Азербайджан повідомили про втрати внаслідок бойових дій

Вірменія та Азербайджан повідомили про втрати внаслідок останніх бойових дій між країнами.

Згідно із заявою міністерства оборони Вірменії, азербайджанські війська захопили в полон 13 вірменських солдатів, а доля ще 24 вірменських військовослужбовців залишається невідомою. Єреван офіційно визнав загибель одного свого військового.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про загибель сімох азербайджанських солдат, серед яких один офіцер. Ще десять військових отримали поранення.

Бої між Азербайджаном та Вірменією спалахнули на кордоні Сюнікської області Вірменії та Кельбаджарського району Азербайджану 16 листопада.

Обидві сторони звинувачували одна одну в загостренні ситуації на кордоні між двома країнами. Єреван звинуватив Баку у масштабній кампанії з дезінформації та у обстрілі її позицій уздовж кордону з використанням артилерії, бронетехніки та гармат.

У Міноборони Азербайджану натомість стверджують, що обстріли поновили з боку Вірменії, які азербайджанські солдати успішно контратакували.

Увечері 16 листопада відбулася телефонна розмова міністрів оборони Вірменії та РФ, після якої ескалація конфлікту на вірменсько-азербайджанському кордоні припинилася.

Це перше серйозне загострення з середини літа 2021 року.

Фото: MoD of the Republic of Armenia

Джерело: Міноборони Вірменії, Міноборони Азербайджану