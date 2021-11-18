Євросоюз виділив гуманітарну допомогу мігрантам у Білорусі

Євросоюз виділив €700 тис. на гуманітарну допомогу мігрантам, які перебувають у Білорусі.

Європейська комісія виділила 200 тис. євро на гуманітарне фінансування Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC).

– Фінансування є частиною загального вкладу ЄС у надзвичайний фонд допомоги при стихійних лихах, яким керує МФКК. Це негайне фінансування буде підтримувати МФКК та її національне суспільство, Білоруський Червоний Хрест, у наданні такої необхідної гуманітарної допомоги, включаючи продукти харчування, гігієнічні набори, ковдри та аптечки першої допомоги, – йдеться у повідомленні Європейської комісії.

ЄС також мобілізував додатково €500 тис. на гуманітарне фінансування та наразі підтримує контакти зі своїми гуманітарними партнерськими організаціями для використання цих коштів.

Комісар з антикризового управління Янез Ленарчич заявив, що ЄС підтримує своїх гуманітарних партнерів, щоб допомогти мігрантам, які перебувають на кордоні та в інших районах Білорусі.

– Закликаю до постійного доступу гуманітарних організацій з обох сторін, щоб дістатися цієї великої групи біженців та мігрантів та надати їм термінову допомогу, – зазначив він.

Європейська комісія готова надати додаткове фінансування у відповідь на чітко встановлені гуманітарні потреби, якщо гуманітарним партнерським організаціям ще більше полегшать доступ до Білорусі.

Сотні мігрантів біля КПП Брузги – Кузьниця на польсько-білоруському кордоні залишають табір та рухаються невідомо куди у супроводі білоруських силовиків. Про це повідомили у прикордонній службі Польщі.

Джерело: ec.europa.eu