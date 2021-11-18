Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну було б трагічною помилкою.

Відповідаючи на запитання, щодо дій Британії для захисту Польщі та України від Росії, Джонсон сказав, що це два різні випадки.

За його словами, Польща має гарантію безпеки від НАТО, а Україна ні. Але важливо, щоб усі сторони розуміли ціну прорахунку на кордоні.

– Я думаю, що було б трагічною, трагічною помилкою з боку Кремля думати, що військовим авантюризмом можна щось виграти, – сказав Джонсон під час спілкування із британськими парламентарями.

Нагадаємо, раніше Джонсон попередив європейські країни, що незабаром доведеться обирати між купівлею все більшої кількості енергоносіїв з Росії або підтримкою України, миру і стабільності.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 листопада заявив, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення.

Напередодні посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький наголосив, що зараз здійснюється гібридна операція РФ, у якій мігранти є одночасно і зброєю, і жертвою. Він розповів, як Варшава реагує на цю міграційну атаку.

Джерело: The Guardian