Може відвертати увагу від нових атак на Україну: Моравецький про кризу мігрантів

Через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні Європі загрожує наплив сотень тисяч та мільйонів мігрантів. Крім того, це може бути засобом для відвернення уваги від підготовки нових атак на Україну.

Про це під час інтерв’ю повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Зрозуміло одне: якщо ми не в змозі утримати тисячі іммігрантів, то незабаром сотні тисяч, мільйони прямуватимуть до Європи. Якщо ми рішуче не захистимо наші кордони в Європі, сотні мільйонів з Африки чи Близького Сходу спробують потрапити в Європу, особливо в Німеччину.

На питання, чи міграційна криза, яка виникла на білорусько-польському кордоні, може загрожувати війною, Моравецький відповів, що нічого не варто виключати.

На його думку, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Російської Федерації Володимир Путін таким чином намагаються дестабілізувати Захід. Також він припустив, що міграційна криза може мати на меті відвернути увагу від підготовки нових атак на Україну.

– Можливо також, що криза на кордоні має на меті лише відвернути увагу від нових військових атак, які Путін готує в Україні.

Попри це, прем’єр-міністр Польщі сподівається, що завдяки міжнародному тиску наплив мігрантів зупиниться, а ЄС сприятиме поверненню цих громадян додому.

Матеуш Моравецький також визнав, що політика екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо біженців була провальною.

Політик висловився й щодо скандального російського газопроводу Північний потік-2. Моравецький запевнив, що його потрібно зупинити і він має намір обговорити це з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Нагадаємо, 16 листопада ситуація з мігрантами на польському кордоні загострилася. Нелегали почали ламати паркан, кидати каміння та світло-шумові гранати у польських прикордонників. Їх довелося заспокоювати за допомогою водомета.

17 листопада мігранти почали масово залишати табір, який вони розбили біля пропускних пунктів. Їх супроводжували білоруські силовики. Станом на ранок 18 листопада деякі іноземці досі перебувають біля КПП Брузги-Кузня.

Читайте: Є три сценарії: чим може закінчитися міграційна криза і чи загрожує вона Україні