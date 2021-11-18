Польща не визнаватиме домовленостей Меркель і Лукашенко щодо мігрантів – Дуда

Польща не визнаватиме жодних домовленостей щодо врегулювання міграційної кризи, досягнутих без її участі. Зокрема, між виконувачем обов’язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Таку позицію висловив президент Польщі Анджей Дуда та представники польського уряду.

Дуда розповів, що спілкувався телефоном з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром. Під час розмови він зауважив, що не визнаватиме домовленостей без участі Польщі.

– Ми – суверенна країна, яка має право самостійно вирішувати про себе і ми без жодних умов реалізовуватимемо це, – наголосив Дуда.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін і Лукашенко за допомогою міграційної кризи намагаються дестабілізувати Захід.

Також Моравецький припускає, що ситуація на білорусько-польському кордоні може бути засобом для відвернення уваги від підготовки РФ військового нападу на Україну.

Нагадаємо, 17 листопада мігранти почали масово покидати табір, який вони розбили поблизу КПП Брузги-Кузня. Їх супроводжували представники білоруських спецслужб.

Станом на ранок 18 листопада частина мігрантів залишається біля білорусько-польського кордону.

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