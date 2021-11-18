В Ізраїлі прибиральник у будинку міністра оборони виявився іранським шпигуном

Правоохоронці Ізраїлю звинуватили у шпигунстві чоловіка, який працював прибиральником у будинку міністра оборони країни Бені Ґанца. За їхніми словами він працював на хакерську групу Black Shadow, яка, ймовірно пов’язана з Іраном.

Мін’юст Ізраїля опублікував обвинувальний акт, в якому йдеться, що 4 листопада було заарештовано 37-річного жителя міста Лод – Омрі Горена Горочовські.

В ордері на його арешт зазначено, що у нього велика кримінальна історія, яка включає п’ять вироків та тюремне ув’язнення за різні злочини, зокрема пограбування банку. Це спричинило дуже великі питання щодо того, як його найняли для роботи в будинку одного з вищих офіцерів безпеки Ізраїлю.

Ізраїльське агентство внутрішньої розвідки Шабак (Shin Bet) повідомило, що Горочовські ініціював контакт із неназваним “іранським утворенням” через соціальні мережі, надсилавши фотографії різних предметів з будинку Ганца, зокрема знімки його комп’ютера. Там додали, що Горочовські ніколи не отримував доступу до “секретних матеріалів”.

Горочовські нібито зв’язався з Black Shadow через Telegram приблизно 31 жовтня з пропозицією передати інформацію з будинку Ґанца.

— Використовуючи фальшиве ім’я, підозрюваний ідентифікував себе як людину, яка працює в будинку міністра оборони Ізраїлю, і відзначив свою здатність допомагати групі різними способами, – йдеться в обвинувачувальному акті.

Згідно з обвинуваченнями, Горочовські сказав представнику Black Shadow, що передасть інформацію за “грошову винагороду”.

У Шабаку заявили, що спроба передавання інформації була зірвана, а Горочовські заарештували через кілька днів після того, як він звернувся до Black Shadow.

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Наприкінці минулого місяця хакери Black Shadow заявили про кібератаку, спрямовану на ізраїльського постачальника інтернет-послуг, що привернуло широку увагу місцевих ЗМІ. Сама хакерська група не визнавала жодного зв’язку з Іраном.

Джерело: Al Jazeera