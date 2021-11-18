Євросоюз оновив список безпечних країн для подорожей – поки без України

Рада Євросоюзу оновила перелік країн, яким дозволені несуттєві поїздки до країн-членів ЄС.

До зеленого списку додали Індонезію, якій скасували обмеження на поїздки. А ось Україна залишається у червоному списку.

Станом на 18 листопада у зеленому списку такі країни: Аргентина, Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Колумбія, Індонезія, Йорданія, Кувейт, Намібія, Нова Зеландія, Перу, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати, Уругвай, Китай (за умови підтвердження взаємності), а також спеціальні адміністративні райони Китаю – Гонконг та Макао.

У рекомендації Ради ЄС зазначається, що перелік країн у списку переглядається щодва тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

Водночас, перебування у червоному списку певної країни допускає можливість для повністю вакцинованих її громадян подорожувати. Відповідні рішення щодо країн поза зеленим списком ухвалює кожна країна-член ЄС самостійно.

9 листопада Рада ЄС виключила Україну із зеленого списку для подорожей через погіршення епідемічної ситуації.

Втім, низка країн ЄС вирішили не закривати кордони для повністю вакцинованих українських мандрівників. Факти ICTV розповідали про умови перетину кордонів, котрі визначили ці країни.

Джерело: Рада ЄС