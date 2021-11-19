НАТО може розмістити ядерну зброю США на схід від Німеччини

Американські ракети можуть з’явитися на схід від Німеччини, якщо країна відмовиться від них.

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг у Берліні повідомив, що Німеччина може вирішувати, чи має бути озброєння на її території, але альтернатива цьому – ядерна зброя в інших європейських країнах, зокрема на схід від Німеччини.

Водночас Столтенберг сподівається, що Німеччина залишиться учасницею ядерного обміну.

Він висловив таку думку журналістам під час конференції НАТО Talk 2021, організованої з ініціативи Німецького атлантичного суспільства та Академії з питань політики безпеки Німеччини.

Генсек наголосив на важливості ядерного обміну – стратегії спільного використання ядерної зброї членами НАТО. За його словами, він важливий, оскільки союзники спільно залучені до процесу ядерного стримування.

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НАТО фіксує значне зростання військового контингенту Російської Федерації на кордонах України та за потреби надасть їй усю необхідну допомогу. Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс уважно стежить за ситуацією і надаватиме Україні всю необхідну політичну та військову підтримку.