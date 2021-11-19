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НАТО може розмістити ядерну зброю США на схід від Німеччини

Абрамова Юлія редакторка стрічки
прапори НАТО

Американські ракети можуть з’явитися на схід від Німеччини, якщо країна відмовиться від них.

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг у Берліні повідомив, що Німеччина може вирішувати, чи має бути озброєння на її території, але альтернатива цьому – ядерна зброя в інших європейських країнах, зокрема на схід від Німеччини.

Водночас Столтенберг сподівається, що Німеччина залишиться учасницею ядерного обміну.

Він висловив таку думку журналістам під час конференції НАТО Talk 2021, організованої з ініціативи Німецького атлантичного суспільства та Академії з питань політики безпеки Німеччини.

Генсек наголосив на важливості ядерного обміну – стратегії спільного використання ядерної зброї членами НАТО. За його словами, він важливий, оскільки союзники спільно залучені до процесу ядерного стримування.

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НАТО фіксує значне зростання військового контингенту Російської Федерації на кордонах України та за потреби надасть їй усю необхідну допомогу. Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс уважно стежить за ситуацією і надаватиме Україні всю необхідну політичну та військову підтримку.

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