Польща 19 листопада офіційно повідомила Білорусь про намір призупинити вантажне сполучення у залізничному пункті пропуску Кузниця.
Білоруський державний прикордонний комітет отримав офіційного листа від польської сторони щодо її наміру призупинити з 21 листопада вантажне сполучення.
– У зв’язку з цим Держприкордонкомітет направив відповідь з роз’ясненням поточної ситуації поблизу автодорожнього пункту пропуску Брузги (з польського боку – Кузня Білостоцька. – Ред.), – передає джерело.
Також поінформовано про заходи, які вживаються для врегулювання ситуації, та відсутність загрози для співробітників польських служб.
Білоруська сторона повідомила про готовність поновити роботу автодорожнього пункту пропуску Брузги.
У четвер, 18 листопада, у Польщі поліція затримала трьох осіб за нелегальне перевезення мігрантів. Серед затриманих – один українець і двоє громадян Німеччини.
Під час перевірки автомобіля Volkswagen у селі Мілейчице у Сем’ятиченському повіті Підляського воєводства, правоохоронці виявили нелегальних мігрантів усередині.
Речник поліції Підляшшя Томаш Круп повідомив, що автомобіль був на німецьких номерах, за кермом був німець, а всередині – двоє громадян Іраку, один у багажнику, а другий сховався під одягом.