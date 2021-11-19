Польща 19 листопада офіційно повідомила Білорусь про намір призупинити вантажне сполучення у залізничному пункті пропуску Кузниця.

Білоруський державний прикордонний комітет отримав офіційного листа від польської сторони щодо її наміру призупинити з 21 листопада вантажне сполучення.

– У зв’язку з цим Держприкордонкомітет направив відповідь з роз’ясненням поточної ситуації поблизу автодорожнього пункту пропуску Брузги (з польського боку – Кузня Білостоцька. – Ред.), – передає джерело.

Також поінформовано про заходи, які вживаються для врегулювання ситуації, та відсутність загрози для співробітників польських служб.

Білоруська сторона повідомила про готовність поновити роботу автодорожнього пункту пропуску Брузги.

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У четвер, 18 листопада, у Польщі поліція затримала трьох осіб за нелегальне перевезення мігрантів. Серед затриманих – один українець і двоє громадян Німеччини.

Під час перевірки автомобіля Volkswagen у селі Мілейчице у Сем’ятиченському повіті Підляського воєводства, правоохоронці виявили нелегальних мігрантів усередині.

Речник поліції Підляшшя Томаш Круп повідомив, що автомобіль був на німецьких номерах, за кермом був німець, а всередині – двоє громадян Іраку, один у багажнику, а другий сховався під одягом.