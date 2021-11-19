Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Польща призупиняє вантажне залізничне сполучення в пункті пропуску Кузниця

Абрамова Юлія редакторка стрічки
білорусь силовики

Польща 19 листопада офіційно повідомила Білорусь про намір призупинити вантажне сполучення у залізничному пункті пропуску Кузниця.

Білоруський державний прикордонний комітет отримав офіційного листа від польської сторони щодо її наміру призупинити з 21 листопада вантажне сполучення.

– У зв’язку з цим Держприкордонкомітет направив відповідь з роз’ясненням поточної ситуації поблизу автодорожнього пункту пропуску Брузги (з польського боку – Кузня Білостоцька. – Ред.), – передає джерело.

Також поінформовано про заходи, які вживаються для врегулювання ситуації, та відсутність загрози для співробітників польських служб.

Білоруська сторона повідомила про готовність поновити роботу автодорожнього пункту пропуску Брузги.

Читайте
До 100 мігрантів під керівництвом білоруських силовиків намагалися прорватися через кордон Польщі

У четвер, 18 листопада, у Польщі поліція затримала трьох осіб за нелегальне перевезення мігрантів. Серед затриманих – один українець і двоє громадян Німеччини.

Під час перевірки автомобіля Volkswagen у селі Мілейчице у Сем’ятиченському повіті Підляського воєводства, правоохоронці виявили нелегальних мігрантів усередині.

Речник поліції Підляшшя Томаш Круп повідомив, що автомобіль був на німецьких номерах, за кермом був німець, а всередині – двоє громадян Іраку, один у багажнику, а другий сховався під одягом.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка