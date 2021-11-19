Рідкісну копію Конституції США продали на аукціоні Sothebyʼs за рекордні для історичного документа $43,2 млн. Остаточна ціна вдвічі перевищила оцінку аукціонного дому, який очікував виручити за екземпляр $15-20 млн.

Торги відбулися 18 листопада. Хто став власником історичного документа – не розголошують.

#AuctionUpdate: Tonight’s historic sale of The ‘Official Edition’ of The United States Constitution soared to a record-breaking $43.2 million, with all proceeds benefiting the Dorothy Tapper Goldman Foundation’s educational programs for students. pic.twitter.com/uR5ZJT2UY0 — Sotheby’s (@Sothebys) November 19, 2021

Продана копія Конституції – один із 13 екземплярів, що збереглися, з тиражу із 500 копій. Їх зробили для делегатів Континентального конгресу на Філадельфійському конвенті 1878 року. Примірник, що продали, був єдиним, який перебував у приватній колекції.

У торгах брала участь група криптовалютних інвесторів, яка назвала себе ConstitutionDAO. У разі виграшу на торгах, вони сподівалися розмістити документ у якомусь музеї чи громадському будинку. Вони змогли зібрати донатами $40 млн, але цієї суми не вистачило і копія дісталася іншому покупцеві.

Попередня власниця цього екземпляру Дороті Голдман планує пожертвувати кошти від продажу своєму фонду, який підтримує вивчення конституційного права.

Голдман має бути задоволена результатами торгів, адже трансакція становить 24 700% прибутку від $165 тис., які її чоловік, забудовник С.Говард Голдман, заплатив за документ у 1988 році.

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Джерело: Sotheby’s

Фото: Sotheby’s